Ліжка для хворих на COVID-19 мають бути забезпечені киснем

Якщо лікарняне ліжко для лікування хворого на COVID-19 не підключене до кисню, то у ньому немає сенсу. Про це в коментарі РБК-Україна заявив голова Національної експертної групи з інфекційного контролю Андрій Александрін.

Медзаклади вже переповнені. Можна будь-яку кількість ліжок визначати для хворих на COVID-19, але поки не буде до них підведено кисню - сенсу немає. Я чув заяву (міністра охорони здоров'я - ред.) Степанова, що зараз для хворих на COVID-19 виділено 37 тисяч ліжок, але тільки 13 тисяч підключені до кисню. Це домашня робота регіональної влади. Люди потребують кисню, а ліжка не підключені.

Потрібно готуватися. COVID-19 не є виключно медичною проблемою, він вже у руслі соціальної тематики. Все залежить від поведінки людей, чи будуть дотримуватися протиепідемічних правил.

Держава повинна ухвалити непопулярні рішення - відправити на дистанційне навчання. Учнів молодших класів треба було відразу відправити на онлайн (навчання - ред.), або створити умови інфекційної безпеки, де був би мінімальний ризик (заразитися - ред.).

Час демократії повинен бути закінчений, треба посилювати відповідальність за порушення карантину. Ми повинні перейняти досвід європейських держав, де штрафи платять відразу на місці.