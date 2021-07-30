ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Нові правила на кордоні можуть бути запізнілими. І не допоможуть попередити хвилю COVID

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 30 липня 2021 14:00
Нові правила на кордоні можуть бути запізнілими. І не допоможуть попередити хвилю COVID Нові заходи навряд чи допоможуть попередити чергову хвилю COVID (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Катерина Сояк, лікар-епідеміолог

Україна з 5 серпня 2021 року вводить нові запобіжні заходи на державному кордоні через ризики поширення небезпечного "Дельта"-штаму коронавірусу. Зокрема, щодо окремих категорій вводиться обов'язкова самоізоляція і вимога робити ПЛР-тести.

Про те, наскільки ці заходи є своєчасними і чи допоможуть вони попередити нову хвилю COVID-19, в коментарі РБК-Україна розповіла глава відділу оцінки ризиків та інфекційного контролю "Охматдиту", виконавчий директор Національної експертної групи з інфекційного контролю Катерина Сояк.

Нові заходи уряду в принципі є запізнілими, тому що ми давно знаємо ситуацію в сусідніх країнах зі спалахом "Дельта"-штаму. Це досить дивно, що тільки зараз Україна почала реагувати, але добре, що додаткові заходи вводяться.

ПЛР-тести - це нормальний метод контролю, хоч і дорогий як для простого скринінгу. Це обґрунтовано і по приїзду до країни, і через 72 години, але було б краще, щоб ці 72 години людина перебувала на самоізоляції.

Нові правила в нинішньому вигляді навряд чи допоможуть уникнути хвилі з "Дельта"-штамом, тому що пацієнти з цим варіантом вже були зафіксовані в країні, він однозначно в Україні є. Додатково його можуть завезти ті громадяни, які подорожують, тому урядові заходи знизять ризики і кількість завізних випадків. Але запобігти повністю вже не вдасться.

З приводу людей, які прибувають з Індії та Росії, самоізоляція на два тижні - абсолютно обгрунтована міра. Але хотілося б, щоб вона правильно дотримувалася, оскільки щодо тої самоізоляції, яка була раніше, були питання.

При цьому вакциновані можуть передавати "Дельта"-штам та інші варіанти, тому що вакцинація здебільшого рятує від важкого перебігу COVID-19, але не від захворювання в цілому. Якщо людина переносить його в легкій безсимптомній формі, то може передавати вірус і далі.

Що стосується того, щоб відправляти і вакцинованих мандрівників на карантин, - тут, напевно, ні, у них шанс захворіти все-таки менше. Якщо таких людей приїжджає з Росії та Індії небагато, то цілком можна було б розглянути самоізоляцію для всіх.

А щодо того, що при посиленні карантину дозволять працювати тільки школам, в яких вакциновано не менше 80% педагогічного складу... Якщо вдасться досягти такого показника, то це чудово. Але школи можуть стати осередками коронавірусу, якщо його будуть переносити діти, наприклад, від своїх сімей. Тут важлива вакцинація не тільки педагогів, а й усього населення.

Якщо це правило буде діяти і не будуть допускати вчителів до навчального процесу, є ризик того, що ми зупинимо його лише тому, що вчителі не вакциновані. Можливо, такі ситуації сприятимуть тому, що з'явиться тиск на педагогів з боку адміністрації шкіл.

Катерина Сояк, для РБК-Україна

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України COVID-19 Коронавірус "Дельта"
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус