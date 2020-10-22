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ПЦР-тестування на коронавірус тільки в 60% показує результат

Новость на русском → Київ, Четвер 22 жовтня 2020 11:12
ПЦР-тестування на коронавірус тільки в 60% показує результат Фото: людині проводят тест (РБК-Україна)
Автор: Олег Рубан, голова Держспоживслужби Києва

ПЛР-тестування на коронавірусну інфекцію тільки в 60% показує результат. У коментарі РБК-Україна голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан пояснив, чому така ситуация з ПЛР-тестами.

Сьогодні МОЗ перейшов до правильних дій, як робиться при всіх інфекційних захворюваннях. Діагноз можна встановлювати і клінічно. Сьогодні діагноз коронавірусної інфекції встановлюється шляхом клініко-лабораторних досліджень, на підставі клінічних досліджень та на підставі рентгенологічних досліджень.

ПЦР - це лабораторний показник, який тільки у 60% може показати результат. Це залежить і від забору того матеріалу, який береться з носоглотки, так і від самого механізму забору.

40% дійсно у носії захворювання не виявляється. Це пов’язано з тим, що в тому місці, де береться забор - його немає. Що стосується самої діагностичної системи - це нормальна ситуація, тому опираються на клініко-діагностичні дослідження.

Олег Рубан, для РБК-Україна

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