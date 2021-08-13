Штам коронавірусу "Йота" практично не впливає на чутливість до вакцинації

У США повідомили про поширення ще одного нового штаму коронавірусу, який, як вважають, частіше призводить до смерті зараженого. Однак, попри збільшену летальність, цей штам не впливає на чутливість до вакцинації.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав академік, директор Інституту біохімії імені О.В. Палладіна НАН України, голова комісії з біобезпеки та біозахисту при РНБО, доктор біологічних наук, професор Сергій Коміссаренко.

Про варіант коронавірусу "Йота" (B. 1.526) поки відомо дуже небагато. Його виявили в листопаді минулого року в Нью-Йорку. Всесвітня організація охорони здоров'я та Європейський центр профілактики та контролю захворювань розглядають варіанти коронавірусу за кількома групами. Є групи, що викликають занепокоєння. Є групи, які представляють інтерес, їх поведінку відстежують. Його трансмісивність і передача ще вивчаються.

Цей варіант "Йота" належить до останньої групи. Попри те, що його дослідження продемонструвало збільшену летальність у літніх людей. Зрештою поки він не так вже активно поширений. Зараз він циркулює у всіх штатах США і ще в трьох десятках країн світу. До нас він поки не потрапив, хоча не думаю, що у нас є діагностика, що дозволяє його виявити.

Він практично не впливає на чутливість до вакцинації - це дуже хороший сигнал. Тобто, за попередніми даними, він не вражає людей, які отримали дві дози вакцини. Інформації про те, що він гірше реагує на вакцинацію, немає. Але те, що викликає занепокоєння - це його вплив на людей похилого віку. У цій групі у нього підвищена летальність.

Зараз варіантів коронавірусу у світі вже дуже багато - скоро не вистачить букв в алфавіті, щоб кожному з них дати назву. Зараз найбільше занепокоєння у світі викликає варіант "Дельта"

Сергій Коміссаренко, для РБК-Україна.