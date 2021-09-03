Темпи вакцинації поки не можуть зупинити зростання захворюваності на COVID-19 в Україні

Захворюваність на COVID-19 в Україні зростає і вже вийшла на показники початку червня 2021 року. При цьому зростання спостерігається, незважаючи на те, що вакцинація теж набирає обертів.

Зростання захворюваності на COVID-19 пов'язане з поверненням до робочого та навчального сезону. Ми будемо більше спілкуватися в закритих приміщеннях, було багато контактів влітку, на курортах, на концертах і нічних клубах. І, звичайно, восени буде зростання захворюваності, ми вже зараз його бачимо.

Темпи вакцинації поки не ті, які допомогли б зупинити зростання захворюваності. Вакцинація на рівні 8-9% - це дуже низький показник, і глобально він навряд чи виправить нам картину. Це не означає, що ми не повинні вакцинуватися. Потрібно нарощувати темпи, вакцинувати більше людей, але поки істотно це не вплине на перебіг хвилі, якщо вона буде. Тому нам залишаються тільки карантинні заходи і локдауни, адже ми просто не встигнемо швидко вакцинувати понад 70%.

Коли будуть вводити обмеження в Україні - це буде пов'язано з тим, на скільки будуть переповнені лікарні. Якщо не будуть переповнені, ми зможемо обійтися без локдауна. Але через низький відсоток вакцинації всі передумови є. Населення старше 60 років найчастіше займало лікарняні ліжка в минулих спалахах. Цього разу швидше за все буде така ж ситуація.

Напевно регіони будуть самі першими вводити обмеження, якщо будуть розуміти, що ситуація виходить з-під контролю. Локдаун точно передбачити неможливо, тому що управлінські рішення не завжди приймаються на основі статистики.

Катерина Сояк, для РБК-Україна