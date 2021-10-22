Третя доза чи ревакцинація. У чому різниця і кого зобов'яжуть ще раз щепитися від COVID

Все більше країн приходять до того, що одного курсу вакцинації від COVID недостатньо для міцного захисту людей від коронавірусу. А деякі навіть ставлять умовою в'їзду доказ наявності бустерної дози.

Про те, чим додаткова доза відрізняється від ревакцинації, а також, кому з українців треба буде ще зробити щеплення від COVID, в коментарі РБК-Україна розповів голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій.

У понеділок, 18 жовтня, пройшло засідання Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики. На це засідання були винесені окремо питання використання додаткової дози, а також питання ревакцинації або введення бустерної дози.

У чому різниця між ревакцинацією і додатковою дозою? Ревакцинація англійською звучить як бустер, ревакцинація і бустерна доза - це синоніми. Ревакцинальна доза - одна, як правило, вводиться за шість місяців після первинного вакцинального комплексу (дві дози, або ж одна для Johnson & Johnson) для відновлення, посилення, збільшення захисту, який було отримано раніше.

Додаткова доза - вона ж третя доза або друга для Johnson & Johnson - не є бустерною або ревакцинальною дозою. Її вводять особам, які гірше відповідають на первинний курс вакцинації.

Які люди гірше захищені після стандартних двох доз? Це імуноскомпроментовані особи. Це, наприклад, пацієнти з онкозахворюваннями; пацієнти, які мають серйозні проблеми з імунітетом, імунодефіцити; пацієнти, які отримують препарати, що пригнічують імунну відповідь.

Такі рекомендації щодо додаткових доз вже прийняті в інших країнах. Нещодавно також була рекомендація від Всесвітньої організації охорони здоров'я. Сьогодні на штабі з вакцинокерованих інфекцій ми затвердили рекомендації щодо додаткової дози, які ми прийняли в понеділок.

Ми визначили перелік станів, за якими особи визнаються імуноскомпроментованими і яким рекомендована ця додаткова доза, тобто третя доза вакцини AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, CoronaVac, Moderna. Її будуть вводити мінімум через 28 днів після другої дози, оптимально це зробити до третього місяця.

Але якщо пройшло більше трьох місяців від другої дози, наприклад, у тих, хто щепився повним курсом раніше, то вони все одно зможуть її отримати зараз.

Що стосується ревакцинації через шість місяців після курсу, то ми поки не приймали рішення про рекомендацію універсальної ревакцинації всім. Ми затвердили ревакцинацію через шість місяців для медичних працівників та працівників будинків інтернатного типу.

Варто відзначити, що другу дозу в Україні, як правило, почали вводити в середині травня. Шість місяців після курсу буде в листопаді. Зараз поки ми прийняли рішення по цих двох категоріях професій.

Ми радимося з міжнародними експертами, з нашими колегами з-за кордону, аналізуємо світовий досвід з ревакцинації та її доцільності. До того ж ми маємо низький рівень охоплення вакцинацією серед груп ризику - ми на цьому повинні акцентувати зусилля. Важливо також, щоб не виникли черги, якщо одночасно прийдуть на щеплення люди, які прийдуть на ревакцинацію, і люди з груп ризику. Зрештою у нас є ще час в резерві, щоб доповнити, змінити ці рекомендації щодо ревакцинації. Можливо, в подальшому вони будуть доповнені.

Крім того, зараз є країни, які вимагають для в'їзду наявність бустерної дози, зокрема Ізраїль. Тому ми вирішили передбачити можливість введення третьої дози для людей, які виїжджають до країн з такою вимогою. У нас є достатня кількість вакцин, щоб дозволити щепитися ревакцинальною дозою людям, які планують їхати до країн, де діє така вимога. Ми не думаємо, що це буде дуже великий потік людей.

Для введення додаткової або бустерної дози може бути гомологічна вакцина - того ж виробника, але якщо вона недоступна, то можна буде використати вакцину, вироблену на іншій платформі.

Що стосується вакцинації для дітей, то 1 жовтня штаб проголосував за те, щоб вакцину Pfizer-BioNTech зробити доступною для всіх дітей віком від 12 років. Однак виникають нюанси щодо алгоритму, оскільки є питання, хто повинен оглянути дитину перед щепленням. Це може робити педіатр або лікар сімейної медицини, але якщо мова йде про іншого фахівця, то, за законодавством, він не може консультувати дитину. У центрах масової вакцинації, пунктах щеплення, в мобільних бригадах часом немає педіатра.

Федір Лапій, для РБК-Україна