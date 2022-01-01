Україна і світ будуть з COVID-19 і в новому році, - експерт

Київська школа економіки розглядає ряд факторів, які впливають на поширення захворюваності на COVID-19, відповідно – на госпіталізацію, на смертність та інші. Якщо спочатку, в 2020 році першим фактором невизначеності була сезонність, а другим – це карантинні обмеження, то влітку 2020 року сезонність вже проявила себе так само, як і при грипоподібних захворюваннях. Тобто цей фактор невизначеності відпав.

Залишився один фактор - це карантинні обмеження. У нас в Київській школі економіки є математична модель, яка враховує їх, і з її допомогою можна будувати сценарії поширення вірусу.

У 2021 році додалися три значущі фактори. Перший - це тривалість імунітету і яка частка реінфекцій зустрічається серед заражених – це досі залишається відкритим питань. Другий аспект, який пов'язаний з першим - це мутації вірусу: поява нових штамів, що, в свою чергу, впливає і на імунітет. Оцінка захисту населення після вакцинації або раніше перенесеної хвороби тепер, з появою "Омікрона" змінюється. Третій фактор-це наскільки швидко проходить вакцинація і який її охоплення.

Найбільшим фактором невизначеності, який залишається на 2022 рік – це якраз мутація вірусу і варіант "Омікрон". Зараз ми спостерігаємо велике зростання інфікування на світових континентах. Якщо ще кілька тижнів тому ми говорили про величезний сплеск в Європі, то зараз вже бачимо потужні спалахи в Північній Америці, в Океанії.

Є перші підтвердження того, що активне зростання захворюваності, ймовірно, викликане "Омікроном". І ця ситуація буде докорінно впливати на те, що буде з пандемією в 2022 році.

Зараз можна з упевненістю говорити тільки про перше півріччя 2022 року: швидкого згасання епідемії не очікується, Україна, і світ буде COVID-19. В Україні ми, швидше за все, побачимо ще більшу хвилю за кількістю випадків.

Чому? Тому що ми бачимо безпрецедентні сплески в Європі. Але оскільки в нашій країні рівень вакцинації буде набагато вище, ніж був на початку "дельта-хвилі", то ми очікуємо, що госпіталізації і смертність будуть нижче, ніж це було у нас восени.

Друге півріччя зараз виглядає дуже невизначено. Далі ситуація в Україні залежатиме від кількох факторів. Перший - від вакцинації: якою буде стеля, чи зможемо ми досягти 70% вакцинації дорослого або всього населення. І також розвиток епідемії в другому півріччі буде залежати від того, як будуть між собою взаємодіяти різні штами. Чи будуть вони витісняти один одного. Чи будуть з'являтися нові мутації і якщо так-то якими характеристиками вони будуть володіти.

Ганіченко для РБК-Україна