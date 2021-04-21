ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні восени буде четверта хвиля коронавірусу

Новость на русском → Київ, Середа 21 квітня 2021 18:20
В Україні восени буде четверта хвиля коронавірусу Фото: в Україні буде нова хвиля коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Виноград, професор, доктор медичних наук

В Україн буде нова хвиля коронавірусу. Епідеміолог прогнозує, що вже восени у країні буде четверта хвиля COVID-19.

Про це розповіла РБК-Україна епідеміолог, експерт ВООЗ щодо реагування на біологічні загрози Наталія Виноград.

В Україні підвищилась кількість смертельних випадків від COVID-19 через особливості низки штамів коронавірусу, які передбачають вищу летальність від цієї хвороби. Власне ці штами COVID-19 поширені в Україні, а також в інших країнах світу.

Така ситуація зі смертельними випадками - це є закономірне явище, яке спостерігалось у всіх державах, куди заходять такого роду штами коронавірусу.

Крім цього, очікується, що в Україні буде четверта хвиля коронавірусу. Оскільки не всі країни світу встигнуть зробити вакцинацію від COVID-19 і тим самим стримати поширення цього вірусу. Четверта хвиля коронавірусу в Україні обов’язково буде восени.

Наталія Виноград для РБК-Україна

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус COVID-19 врачи
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19