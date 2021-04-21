В Україні восени буде четверта хвиля коронавірусу

В Україн буде нова хвиля коронавірусу. Епідеміолог прогнозує, що вже восени у країні буде четверта хвиля COVID-19.

В Україні підвищилась кількість смертельних випадків від COVID-19 через особливості низки штамів коронавірусу, які передбачають вищу летальність від цієї хвороби. Власне ці штами COVID-19 поширені в Україні, а також в інших країнах світу.

Така ситуація зі смертельними випадками - це є закономірне явище, яке спостерігалось у всіх державах, куди заходять такого роду штами коронавірусу.

Крім цього, очікується, що в Україні буде четверта хвиля коронавірусу. Оскільки не всі країни світу встигнуть зробити вакцинацію від COVID-19 і тим самим стримати поширення цього вірусу. Четверта хвиля коронавірусу в Україні обов’язково буде восени.

Наталія Виноград для РБК-Україна