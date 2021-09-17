В Україні наразі немає важелів для того, щоб застосовувати санкції до противників вакцинації

В Україні поки немає важелів для того, щоб застосувати санкції або штрафи до людей, які категорично проти вакцинації. Можливість запровадження примусової вакцинації також під великим сумнівом.

Про це РБК-Україна розповів імунолог, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики при МОЗ, член оперативного штабу МОЗ з питань вакцинації Федір Лапій.

Сьогодні багато країн вдаються до обмеження певних прав і свобод. Наприклад, Франція повідомила про рішення на рівні парламенту звільняти медиків, якщо вони не будуть вакциновані. Те саме стосується працівників працівників будинків для престарілих.

Наскільки можлива в Україні примусова вакцинація? В мене є глибокі сумніви щодо цього. Наразі вона добровільна. І для педагогів, і для медичних працівників, і для інших сфер, які визначені як пріоритетні за вакцинацією.

Водночас, у разі відмови від щеплення звільнити людину з роботи не можна. Однак можна розглядати переведення на іншу роботу, на іншу службу.

Бо якщо говорити з точки зору громадянина, я думаю, що всі громадяни зацікавлені в тому, щоб пожежник був на чергуванні, а не на лікарняному. Коли захворієш на COVID-19, наперед вгадати не можеш. Тебе включають в розклад для того, щоб ти був на своєму бойовому пості. І якщо ти вважаєш, що ти можеш піти на лікарняний, то ми не можемо на тебе розраховувати як на людину, яка повинна бути на бойовому пості.

Тому тут можливе просто переведення на іншу роботу. Та я зараз не знаю випадків, щоб таке розглядалося.

Коли ми говоримо про людей, які категорично проти вакцинації, то в Україні наразі немає якихось важелів для того, щоб застосувати до них санкції або штрафи.

Наприклад, лікарі сімейної медицини задаються питанням, чи мають вони право відмовитися від обслуговування, якщо пацієнт категорично відмовляється від вакцинації. По закону, на сьогоднішній день, лікар не може цього зробити, якщо декларація укладена.

Якщо подивитися на досвід інших країн, наприклад Німеччини, там якщо пацієнт не вакцинований, є відповідно додаткове страхування на випадок хвороби, яку могли попередити шляхом вакцинації. Або ж лікар має право відмовитися від пацієнта, якщо він не виконує рекомендації щодо вакцинації.

В Україні ж навряд запровадять схожі рішення. На сьогоднішній день в нас достатньо сильний соціалістичний парламент, який буде грати на найбільш політичних заявах, але не приймати рішення в інтересах суспільства.

Федір Лапій для РБК-Україна