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В Україні може з'явитися "індійський" штам COVID-19. Експерт пояснила, чим він небезпечний

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Київ, П'ятниця 18 червня 2021 13:53
В Україні може з'явитися "індійський" штам COVID-19. Експерт пояснила, чим він небезпечний Фото: в Україні може з'явиться "індійський" штам коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Виноград, професор, доктор медичних наук

Є ймовірність того, що" індійський " штам коронавірусу може з'явиться в Україні. Він виявлений в 90 країнах світу.

Епідеміолог Наталія Виноград розповіла в коментарі РБК-Україна, чим цей штам небезпечніший від "уханьского".

Ризик, що "індійський" або "дельта" варіант вірусу може потрапити в країну влітку, однозначно є. Він вже виявлений в 90 країнах світу. Тому, з урахуванням міграційний процесів, є висока ймовірність, що в Україну він також прийде.

Також є ризик, що він може спровокувати сплеск захворюваності. У цього варіанту дуже високий епідемічний потенціал. Він набагато більш заразний. У нього набагато вище параметри відтворення наступного випадку зараження. В "уханьского" варіанту це було через шість днів, у "індійського" - вже на наступний день.

В "індійського" варіанту вище показник смертності. Спостерігається більше важких форм хвороби - в 2,6 разів. Необхідність в реанімаційних заходах вище в 1,6 разів. І при цьому він більше вражає дітей, ніж вихідний варіант вірусу.

Що стосується цвілі (мукормікозу), яку виявили при "індійському" варіанті - вона зустрічається у людей з глибоким імунодефіцитом. Небезпека полягає в тому, що коли при лікуванні людей з COVID-19 їм дають потужні стероїдні гормони, вони можуть викликати імунодефіцит. Хоча ризик появи цієї цвілі відносно низький для загальної популяції. Цей грибок є скрізь, але хворіють ним тільки люди, які мають дуже сильний імунодефіцит.

Наталія Виноград для РБК-Україна

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