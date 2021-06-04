Хоч захворюваність і впала, говорити про перемогу над пандемією COVID зарано

Попри те, що у нас за останній тиждень щодня фіксували близько 2-3 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус, про перемогу над пандемією говорити рано. Тому що не можна перемогти в одній країні епідемічну ситуацію, поки у світі як і раніше вирує COVID-19. Позбутися коронавірусу в одній країні неможливо ще й тому, що вірус кордонів не знає і активно поширюється в окремих країнах.

Крім того, в Україні досі масово фіксують випадки захворювання коронавірусом, оскільки він активно передається. У нас лише небагато людей захищені від впливу вірусу. Є ті, хто перехворів, їх не більше 2 млн осіб, і ті, хто вакцинований, проте щеплених двома дозами не так вже й багато: трохи більш як 1 млн. Тому у вірусу утворилася ніша для подальшого поширення, в яку потрапляють незахищені люди.

Коронавірус - це сезонне захворювання, і в літній період кількість респіраторно-вірусних захворювань знижується. Ми бачили це влітку минулого року, коли кількість хворих знизилася. Але ближче до осені їх число буде збільшуватися.

При цьому кількість перехворілих на коронавірус і вакцинованих не впливає на статистику захворюваності. Здебільшого відбувається вплив на кожну людину індивідуально. Колективного імунітету в Україні поки немає. Люди, які перехворіли або вакциновані частково захищені, але це ще не колективний імунітет.

Людмила Мухарська, для РБК-Україна