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Більше 1 млн людей в Україні повністю вакциновані від COVID

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Україна, Четвер 08 липня 2021 09:20
Більше 1 млн людей в Україні повністю вакциновані від COVID Фото: більше 1 млн людей в Україні повністю вакциновані від COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні повністю імунізовані від COVID-19 понад 1 млн громадян. За останню добу вакцину отримали більш ніж 100 тисяч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.

"104 680 людей щеплено проти COVID-19 за добу 7 липня 2021 року. Одну дозу отримали 42 029 людей, повністю імунізовані - 62 651 людина", - йдеться в повідомленні.

За інформацією відомства, протягом доби працювали:

  • 682 мобільні бригади;
  • 1 462 пункти щеплення;
  • 31 центр вакцинації.

Так, від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 178 592 людини.

Зокрема, 1 дозу отримали - 2 178 590 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 1 018 258 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

За період вакцинації у країні було зроблено 3 196 848 щеплень.

Крім цього, станом на 7 липня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 782 692 людини.

Нагадаємо, що в Україні за минулу добу зафіксували 617 нових випадків коронавірусу.

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