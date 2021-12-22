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100 доларів за вакцинацію: мер Нью-Йорка оголосив про заохочення за COVID-щеплення

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США, Середа 22 грудня 2021 10:33
100 доларів за вакцинацію: мер Нью-Йорка оголосив про заохочення за COVID-щеплення Фото: у Нью-Йорку стартувала програма заохочення за вакцинацію від коронавірусу (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

У вівторок, 21 грудня, мер Нью-Йорка Білл де Блазіо оголосив про заохочення за зроблену COVID-вакцинацію. Усім мешканцям, які отримають щеплення, виплатять по 100 доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Таким чином місцева влада вирішила зупинити поширення коронавірусу. На сьогоднішній день у місті зафіксували нове зростання кількості випадків COVID. В основному це пов'язано з новим штамом Омікрон.

Так, у п'ятницю, 17 грудня, у Нью-Йорку було зареєстровано понад 21 000 випадків COVID. Це новий одноденний антирекорд.

Тому в місті запроваджують програму заохочення, яка вже стартувала і триватиме до 31 грудня. 100 доларів США пропонуються у міських центрах вакцинації та центрах соціальної допомоги SOMOS.

"Це буде найбільша програма стимулювання у Сполучених Штатах Америки", – сказав де Блазіо.

Нагадаємо, у США вчені з Національного військового медичного центру імені Уолтера Ріда незабаром планують оголосити про створення власної вакцини від коронавірусу.

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