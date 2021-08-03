Всіх 12 мільйонів жителів Уханя перевірять на коронавірус

Влада китайського міста Ухань перевірить всіх своїх 12 мільйонів жителів на наявність коронавірусу. У місті, де вірус з'явився в кінці 2019 року, підтвердилися перші випадки зараження штамом Delta.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters .

Ухань, який вперше дав світові уявлення про карантин, не повідомляв про місцеві випадки коронавірусу з середини травня минулого року, але в понеділок влада підтвердила три нові випадки варіанту Delta.

"Щоб гарантувати безпеку всіх жителів міста, буде швидко запущено загальноміське тестування нуклеїнових кислот для всіх людей, щоб повністю виключити позитивні результати і безсимптомні інфекції", - сказав Лі Цян чиновник, столиці центральної провінції Хубей.

Нові випадки захворювання в Ухані, поряд з інфекціями в довколишніх містах Цзінчжоу і Хуанган були пов'язані з випадками, виявленими в місті Хуайань в провінції Цзянсу.

Спалах в Цзянсу, як вважають, почався в столиці провінції Нанкіні, причому варіант Delta, швидше за все, з'явився під час рейсу з Росії, заявили офіційні особи.

З того часу багато міст на півдні Китаю і кілька міст на півночі, включаючи Пекін, повідомили про інфекції. Число випадків місцевої передачі в Китаї з 20 липня, коли були виявлена перша інфекція в Нанкіні, склало 414 станом на понеділок.

Варіант Delta представляє нові ризики для другої за величиною економіки світу, оскільки він поширюється від узбережжя до внутрішніх міст. Влада багатьох міст почала масове тестування для виявлення та ізоляції носіїв.