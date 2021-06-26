Вже понад 130 у всіх регіонах. Де і коли працюватимуть центри вакцинації: список
На цих вихідних, 26-27 червня, понад 130 центрів вакцинації проти COVID-19 працюватимуть у всіх регіонах України. У них будуть прищеплювати громадян, які записалися в лист очікування вакцинації в додатку або через сайт "Дія" або через контакт-центр МОЗ.
Про це повідомляє прес-служба відомства.
У МОЗ зазначили, що в центрах вакцинації щеплення робитимуть як тим, кого попередньо запросили на вакцинацію телефоном або повідомленням, так і ще з однієї черги. До неї увійдуть ті, хто ще не отримав запрошення, але знаходиться в аркуші очікування.
"Пріоритет віддається літнім людям", - підкреслили в Міністерстві.
Повний список центрів і графік їх роботи:
Нагадаємо, раніше в МОЗ закликали українців, які вакцинувалися від коронавірусу, повідомляти про це в соціальних мережах. Для цього до посту треба додати знак "Я вакцинуюся".