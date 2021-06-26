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Вже понад 130 у всіх регіонах. Де і коли працюватимуть центри вакцинації: список

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Київ, Субота 26 червня 2021 09:46
Вже понад 130 у всіх регіонах. Де і коли працюватимуть центри вакцинації: список Фото: на вихідних в Україні запрацюють понад 130 центрів вакцинації (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

На цих вихідних, 26-27 червня, понад 130 центрів вакцинації проти COVID-19 працюватимуть у всіх регіонах України. У них будуть прищеплювати громадян, які записалися в лист очікування вакцинації в додатку або через сайт "Дія" або через контакт-центр МОЗ.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

У МОЗ зазначили, що в центрах вакцинації щеплення робитимуть як тим, кого попередньо запросили на вакцинацію телефоном або повідомленням, так і ще з однієї черги. До неї увійдуть ті, хто ще не отримав запрошення, але знаходиться в аркуші очікування.

"Пріоритет віддається літнім людям", - підкреслили в Міністерстві.

Повний список центрів і графік їх роботи:

Нагадаємо, раніше в МОЗ закликали українців, які вакцинувалися від коронавірусу, повідомляти про це в соціальних мережах. Для цього до посту треба додати знак "Я вакцинуюся".

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