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Понад 14 млн українців отримали два щеплення від COVID

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Україна, Вівторок 11 січня 2022 08:24
Понад 14 млн українців отримали два щеплення від COVID Фото: понад 14 млн українців отримали два щеплення від COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні базовий курс щеплення від коронавірусу вже пройшли понад 14 млн людей. За вчора вакцинувалися ще більш як 96 тисяч громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Статистика за добу

За минулу добу, 10 січня 96 385 людей вакциновано проти коронавірусу. Першу дозу отримали 29 242 людини, другу - 59 075 людей, додаткову дозу отримали 445 людей, бустерну - 7 623.

Загалом в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 14 842 428 людей, з них отримали першу дозу - 14 842 426 людини, отримали дві - 14 039 548 людини, додаткову дозу - 6 669 людей, бустерну - 28 085.

У загальній кількості проведено 28 916 728 щеплень.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я планує заохочувати до вакцинації жителів сіл. Туди можуть направити мобільні бригади для щеплення.

Додамо, РБК-Україна також писало про те, що Кабмін планує розробити програму, яка допоможе вакцинованим від коронавірусу неповнолітнім українцям отримати "ковідну" тисячу гривень.

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