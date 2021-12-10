ru ua
Сб, 11 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Понад 14 млн українців отримали одну дозу COVID-вакцини

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 10 грудня 2021 08:27
Понад 14 млн українців отримали одну дозу COVID-вакцини Фото: понад 14 млн українців отримали одну дозу COVID-вакцини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Станом на ранок, 10 грудня в Україні принаймні першою дозою вакцини від коронавірусу щепилися понад 14 млн людей. Зокрема, 45,2% дорослого населення отримали перше щеплення, а 39,4% пройшли базовий курс вакцинації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Статистика за добу

За минулу добу, 9 грудня вакцинувалися від коронавірусу 157 728 людей. З яких одну дозу вакцини отримали 57 253 людини, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 100 475 людей.

Загалом в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 14 031 953 людини.

З яких отримали одну дозу - 14 031 951 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози - 12 252 237.

У загальній кількості в країні проведено 26 284 188 щеплень.

Нагадаємо, "Дія" вже запустила запис на тисячу за вакцинацію, якою передбачено, що всі повнолітні громадяни України, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19, зможуть отримати 1000 грн від держави.

Програма "є-підтримка" стартує 19 грудня, в ній беруть участь вже 6 банків.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцина від коронавірусу Мінстерство охорони здоров'я України Коронавірус
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус