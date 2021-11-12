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Більше 24 тисяч нових випадків та 750 смертей: оновлена COVID-статистика в Україні

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Київ, П'ятниця 12 листопада 2021 08:18
Більше 24 тисяч нових випадків та 750 смертей: оновлена COVID-статистика в Україні Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 24 058 людей, померли 750. Найбільше нових заражень у Києві, Дніпропетровській та Одеській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

За добу госпіталізували 4 318 осіб; летальних випадків - 750; одужала - 21 941 особа.

Протестували за добу методом ПЛР - 61 714 осіб, методом ІФА - 17 057, експрес-тестами - 49 337.

За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 179 577 осіб; одужали - 2 594 679 осіб; летальних випадків - 75 607.

Де найбільше нових випадків

У МОЗ повідомили, що за добу найбільше підтвердили нових випадків у Києві (+1802), Дніпропетровській області (+1867), Одеській області (+1816), Донецькій області (+1348), Полтавській області (+1257).

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