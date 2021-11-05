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Більше 26 тисяч нових випадків та майже 700 смертей: МОЗ оновив COVID-статистику в Україні

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Київ, П'ятниця 05 листопада 2021 08:20
Більше 26 тисяч нових випадків та майже 700 смертей: МОЗ оновив COVID-статистику в Україні Фото: МОЗ оновив COVID-статистику в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу захворіли COVID 26 488 людей. Найбільше нових випадків в Києві та Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

За добу госпіталізували 5 497 осіб; летальних випадків - 696; одужали - 13 281 особа. Протестували методом ПЛР - 71 870 осіб, методом ІФА - 21 173, експрес-тестами - 54 958.

Найбільше нових випадків в Києві, Харківській, Дніпропетровській, Львівській, Одеській областях.

За весь час пандемії в Україні захворіла 3 032 951 особа; одужали - 2 492 419 осіб; летальних випадків - 70 842.

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