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Понад 270 тисяч: в Індії зафіксували рекорд за кількістю випадків COVID за добу

Новость на русском → Індія, Понеділок 19 квітня 2021 10:12
Понад 270 тисяч: в Індії зафіксували рекорд за кількістю випадків COVID за добу Фото: в Індії складна ситуація з коронавірусом ( twitter.com/msisodia.)
Автор: Андрій Василюк

Щоденні випадки інфікування COVID-19 в Індії зросли до рекордних 273 810 у понеділок. Наразі загальна кількість випадків коронавірусу наближається до США, які найбільше у світі постраждали від коронавірусу.

Про це повідомляє Reuters.

Наразі лікарні Індії борються з нестачею лікарняних ліжок та запасів кисню через великий наплив пацієнтів. Кількість смертей від COVID-19 за добу зросла до рекордних 1619 і сягнула 178 769 за весь час пандемії.

При цьому, попри стрімке поширення інфекції, політики продовжують проводити масові мітинги по всій країні напередодні виборів, зазначає агентство.

У соціальних мережах люди скаржаться на відсутність ліжок, кисневих балонів та ліків.

Столиця Індії Нью-Делі в неділю закликала федеральний уряд надати більше лікарняних ліжок для подолання кризи в галузі охорони здоров'я. Кілька основних ринкових асоціацій у місті оголосили, що залишатимуть свої ринки закритими до 25 квітня.

Станом на понеділок в Індії ввели майже 123,9 мільйона доз вакцин, що є найбільшою у світі після США та Китаю, хоча за вакцинацією на душу населення країна має низький показник.

Нагадаємо, Індія зіткнулася з четвертою хвилею коронавірусу. Ситуація в країні напружена. Це може позначитися на постачанні вакцин в інші країни.

У Нью-Делі зіткнулися з нестачею лікарняних ліжок і нестачею кисню для хворих COVID-19.

Раніше повідомлялося, що Індія призупинила експорт на ліки від коронавірусу. Це пов'язано з тим, що зараз ці ліки необхідні населенню Індії.

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