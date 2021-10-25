До 34 000 гривень: названо штрафи для пасажирів автобусів без COVID-документів
Кабінет міністрів України вніс зміни в "карантинну" постанову, згідно з якими відповідальність за наявність COVID-документа про вакцинацію або негативний тест на COVID-19 в міжрегіональних автобусах покладається на пасажирів. Обмеження не поширюються на поїздки на легкових авто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.
Повідомляється, що норми не поширюються на поїздки на авто, якщо кількість пасажирів не більше п'яти (без урахування дітей до 14 років). У той же час, дозволяється більша кількість пасажирів за умови, що вони є членами однієї сім'ї.
Уточнюється, що при перевезеннях у залізничному та авіатранспорті відповідальність за наявність відповідних COVID-документів у пасажирів несе перевізник. І норма про наявність цих документів не поширюються на неповнолітніх.
Однак на міжрегіональних автобусах відповідальність за наявність COVID-документів несе пасажир. Їх відсутність тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 17 000 до 34 000 гривень.
Пасажирам необхідно мати:
- міжнародний або внутрішній COVID-сертифікат про вакцинацію, оформлений через "Дію"
- іноземний COVID-сертифікат
- документ про отримання однієї дози вакцини - форма 063-О
- міжнародне свідоцтво про вакцинацію, яке можна оформити у сімейного лікаря
- негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на COVID-19, які діють 72 години
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що відповідальність за порушення правил пасажирських перевезень нестимуть перевізники, саме на них правоохоронці складатимуть протокол.