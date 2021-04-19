Майже 400 доларів різниці: скільки коштує ПЛР-тест на COVID в аеропортах світу

Різниця в ціні найдешевшого та найдорожчого ПЛР-тесту на коронавірус в аеропортах світу сягає 396 доларів США. Такий вид тестування став фактично універсальною вимогою для будь-якого виду міжнародних подорожей у 2021 році.

Про це йдеться в дослідження британської компанії Skytrax , яка здійснює перевірку та складає рейтинг авіакомпаній та аеропортів.

Виявилося, що міжнародний аеропорт Кансай в Японії має найвищі ціни зі стандартною платою за тест в розмірі 404 долари США, а найнижча вартість зафіксована в Індії для внутрішніх клієнтів, що відправляються з аеропорту Мумбаї. ПЛР-тест там коштує за 8 доларів США.

Дослідження охопило 77 аеропортів в Європі, Африці, Азії, Північній та Південній Америці.

Зазначається, що в деяких країнах тестування встановлюється національним урядом і може субсидуватися. Найдорожчі ціни на тести фіксуються в розвинених країнах, де рівень інфраструктури, персоналу та ціни на лабораторні витрати є високими.

У ЄС найдешевший тест зафіксували в аеропорту Риги - 44 долари, багато німецьких аеропортів стягують плату в близько 80 доларів, а у Великобританії тести в аеропорту коливаються в діапазоні між 82 і 135 доларами. Багато аеропортів США наразі не пропонують на місці ПЛР-тестування, але серед тих, що пропонують, аеропорт Форт-Лодердейл найдешевший - 106 доларів. Найдорожчий - в Міжнародному аеропорті Сан-Франциско - 261 долар.

"Попри те, що інфраструктура тестування в аеропортах значно розвинулася за останні 6 місяців, ціни, швидкість та зручність процесу в більшості країн, ймовірно, залишаться суттєвим фактором стримування великих міжнародних поїздок для багатьох клієнтів", - наголошується в дослідженні.

Skytrax також відзначає відсутність глобальної згуртованості в тестуванні. Окрім суттєвої різниці в цінах між найвищою та найнижчою вартістю ПЛР-тесту, стандартний час обробки дуже мінливий, а необхідні терміни для результатів різняться залежно від країни (наприклад, 24/48/72/96 годин) і навіть термінологія назв тестів може відрізнятися в різних країнах.