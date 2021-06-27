Понад 43 тисячі українців отримали щеплення у суботу. Працювали 100 центрів вакцинації

Протягом минулої доби, 26 червня, щеплення від коронавірусу отримали 43 660 людей. Їх проводили мобільні бригади, пункти щеплення та центри вакцинації.

Зокрема, вчора по всій країні працювали більше 100 центрів вакцинації.

За 26 червня одну дозу вакцини отримали 22 328 людей, повністю імунізовані - 21 332 людини.

При цьому, понад 19,5 тисяч отримали щеплення китайським препаратом CoronaVac (його використовують в центрах вакцинації), а також понад 21,5 тисяч - препаратом Pfizer (Comirnaty). Ще майже 2,5 тисяч отримали препарат AstraZeneca.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 893 839 людей, з них отримали 1 дозу – 1 893 837 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 572 298 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 2 466 135 щеплень.