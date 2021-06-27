ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Понад 43 тисячі українців отримали щеплення у суботу. Працювали 100 центрів вакцинації

Новость на русском →
Неділя 27 червня 2021 09:32
Понад 43 тисячі українців отримали щеплення у суботу. Працювали 100 центрів вакцинації Фото: в Україні щеплення від коронавірусу отримали 43 тисячі людей за добу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Протягом минулої доби, 26 червня, щеплення від коронавірусу отримали 43 660 людей. Їх проводили мобільні бригади, пункти щеплення та центри вакцинації.

Про це повідомили у прес-службі МОЗ.

Зокрема, вчора по всій країні працювали більше 100 центрів вакцинації.

За 26 червня одну дозу вакцини отримали 22 328 людей, повністю імунізовані - 21 332 людини.

При цьому, понад 19,5 тисяч отримали щеплення китайським препаратом CoronaVac (його використовують в центрах вакцинації), а також понад 21,5 тисяч - препаратом Pfizer (Comirnaty). Ще майже 2,5 тисяч отримали препарат AstraZeneca.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 893 839 людей, з них отримали 1 дозу – 1 893 837 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 572 298 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 2 466 135 щеплень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцинація
Карантин в Україні
Карантин в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19