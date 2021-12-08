ru ua
Чт, 09 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Більше 9 тисяч нових заражень та 450 смертей: добова COVID-статистика

Новость на русском →
Київ, Середа 08 грудня 2021 08:18
Більше 9 тисяч нових заражень та 450 смертей: добова COVID-статистика Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу заразилась коронавірусом 9371 людина, а померли - 450. Найбільше нових заражень у Києві, Донецькій та Полтавській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані МОЗ.

За добу госпіталізували 2 998 осіб; летальних випадків - 450; одужали - 26 804 особи. Протестували методом ПЛР - 40 611 осіб, методом ІФА - 8351, експрес-тестами - 34 890.

Найбільше нових заражень за добу в Києві (1519), Донецькій області (723), Полтавській області (705).

За весь час пандемії в Україні захворіла 3 519 981 особа; одужали - 3 109 423 особи; летальних випадків - 89 436.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України Коронавірус
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус