За 92 дні. У США зробили 200 млн щеплень від COVID-19
Президент Сполучених Штатів Джо Байден оголосив, що США зробили 200 млн щеплень від коронавірусу за 92 дні його президентства. Наприкінці березня глава держави поставив мету щодо вакцинації - 200 млн доз за сто днів президентства.
Про це заявив президент США Джо Байден під час брифінгу.
Байден оголосив про свою мету зробити 100 млн щеплень в країні в перші 100 днів свого президентства, проте вона була досягнута в березні.
"І тому я поставив другу мету - зробити 200 млн щеплень у перші 100 днів мого президентства. Нам вдалося цього домогтися. Сьогодні, на 92-й день перебування на посаді, ми зробили 200 млн щеплень", - заявив Байден.
Американський президент додав, що вакцина тепер доступна всім повнолітнім американцям.
"Якщо вам 16 років або більше, ви маєте право на безкоштовне щеплення від COVID-19", - повідомив він.
Байден заявив, що 80% жителів Сполучених Штатів старше 65 років отримали хоча б одну дозу covid-вакцини на даний момент.
Нагадаємо, що в грудні 2020 року Байден, який тоді був обраним президентом США, планував, що за 100 днів його президентства в країні зроблять 100 млн щеплень від коронавірусу. Цю обіцянку глава держави виконав за 58 днів.
Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати не стануть ділитися COVID-вакциною, поки не будуть щеплені американці.
Крім того, президент США Джо Байден озвучив терміни, коли в країні зможуть прищепити все населення.