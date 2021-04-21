За 92 дні. У США зробили 200 млн щеплень від COVID-19

Президент Сполучених Штатів Джо Байден оголосив, що США зробили 200 млн щеплень від коронавірусу за 92 дні його президентства. Наприкінці березня глава держави поставив мету щодо вакцинації - 200 млн доз за сто днів президентства .

Про це заявив президент США Джо Байден під час брифінгу.

Байден оголосив про свою мету зробити 100 млн щеплень в країні в перші 100 днів свого президентства, проте вона була досягнута в березні.

"І тому я поставив другу мету - зробити 200 млн щеплень у перші 100 днів мого президентства. Нам вдалося цього домогтися. Сьогодні, на 92-й день перебування на посаді, ми зробили 200 млн щеплень", - заявив Байден.

Американський президент додав, що вакцина тепер доступна всім повнолітнім американцям.

"Якщо вам 16 років або більше, ви маєте право на безкоштовне щеплення від COVID-19", - повідомив він.

Байден заявив, що 80% жителів Сполучених Штатів старше 65 років отримали хоча б одну дозу covid-вакцини на даний момент.