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За 92 дні. У США зробили 200 млн щеплень від COVID-19

Новость на русском → Вашингтон, Середа 21 квітня 2021 22:00
За 92 дні. У США зробили 200 млн щеплень від COVID-19 Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Президент Сполучених Штатів Джо Байден оголосив, що США зробили 200 млн щеплень від коронавірусу за 92 дні його президентства. Наприкінці березня глава держави поставив мету щодо вакцинації - 200 млн доз за сто днів президентства.

Про це заявив президент США Джо Байден під час брифінгу.

Байден оголосив про свою мету зробити 100 млн щеплень в країні в перші 100 днів свого президентства, проте вона була досягнута в березні.

"І тому я поставив другу мету - зробити 200 млн щеплень у перші 100 днів мого президентства. Нам вдалося цього домогтися. Сьогодні, на 92-й день перебування на посаді, ми зробили 200 млн щеплень", - заявив Байден.

Американський президент додав, що вакцина тепер доступна всім повнолітнім американцям.

"Якщо вам 16 років або більше, ви маєте право на безкоштовне щеплення від COVID-19", - повідомив він.

Байден заявив, що 80% жителів Сполучених Штатів старше 65 років отримали хоча б одну дозу covid-вакцини на даний момент.

Нагадаємо, що в грудні 2020 року Байден, який тоді був обраним президентом США, планував, що за 100 днів його президентства в країні зроблять 100 млн щеплень від коронавірусу. Цю обіцянку глава держави виконав за 58 днів.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати не стануть ділитися COVID-вакциною, поки не будуть щеплені американці.

Крім того, президент США Джо Байден озвучив терміни, коли в країні зможуть прищепити все населення.

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