ru ua
Нд, 20 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У 95-річної королеви Єлизавети II виявили коронавірус

Новость на русском →
Лондон, Неділя 20 лютого 2022 14:18
У 95-річної королеви Єлизавети II виявили коронавірус Фото: у королеви Єлизавети II виявили коронавірус (facebook.com/TheBritishMonarchy)
Автор: Олександр Мороз

Британська королева Єлизавета II захворіла на COVID-19. Вона здала позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Як завили в Букінгемському палаці, королева відчуває легкі симптоми застуди, але розраховує продовжити виконувати свої обов'язки у Віндзорі на наступному тижні.

"Вона буде продовжувати отримувати медичну допомогу і слідуватиме всім відповідним вказівкам", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Єлизавета II контактувала зі своїм старшим сином Чарльзом, принцом Уельським, у якого минулого тижня був позитивний результат на COVID.

До цього таблоїд Daily Mail писав, що королева нібито не може рухатися через хворобу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Єлизавета II COVID Коронавірус
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус