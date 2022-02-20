У 95-річної королеви Єлизавети II виявили коронавірус

Британська королева Єлизавета II захворіла на COVID-19. Вона здала позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Як завили в Букінгемському палаці, королева відчуває легкі симптоми застуди, але розраховує продовжити виконувати свої обов'язки у Віндзорі на наступному тижні.

"Вона буде продовжувати отримувати медичну допомогу і слідуватиме всім відповідним вказівкам", - йдеться в заяві.