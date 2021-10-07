Майже 96% випадків коронавірусу виявлено у невакцинованих, - Ляшко
Фото: міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні майже 96% випадків коронавірусу, зафіксованих у вересні поточного року, припадає на невакцинованих. В той час як більш як 97% COVID-госпіталізованих теж не отримували щеплень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка.
"У вересні 2021 року: 95.7% випадків коронавірусу в Україні були зареєстровані у невакцинованих, 97.1% госпіталізованих осіб з діагнозом COVID-19 в країні були невакцинованими", - написав Ляшко.
Глава МОЗ також вказав, що 82% померлих від коронавірусу за весь час пандемії в країні - це люди віком від 60 років.
"Тобто 8 із 10 людей, які помирають від COVID-19, - це люди похилого віку", - пояснив міністр.