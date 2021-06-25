В Олександрівській лікарні Києва немає пацієнтів з коронавірусом "Дельта", - КМДА

В Олександрівській лікарні стверджують, що у них не пацієнтів, інфікованих штамом коронавірусу "Дельта". Таку інформацію КМДА передав виконуючий обов'язки головного лікаря медзакладу.

"Лікарі кажуть, що не робили своїм пацієнтам аналіз на дельта-варіант, бо у нас не роблять такого аналізу. Вони стверджують, що у них немає будь-яких аналізів, які б підтверджували зараження цим варіантом. Немає підстав їм не довіряти. Нам також повідомили, що у них не лікувалися пацієнти, у яких є клінічні ознаки, властиві для цього вірусу", - сказала Вишневська.

23 червня стало відомо про підтвердженні два випадки зараження штамом "Дельта" в Україні. Інфіковані особи зараз лікуються в столиці.

Раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін сказав, що українцям знадобиться здати тест на COVID при поверненні з Росії, Індії, Португалії та Великобританії. У цих країнах зараз найбільше поширений дельта-штам коронавірусу.

Крім того, джерела РБК-Україна повідомили, що уряд може змінити алгоритм введення карантину в країні, який передбачає запровадження обмежень у конкретних населених пунктах.