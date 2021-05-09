Американцям будуть "доплачувати" за вакцинацію від COVID-19: влада придумала різні бонуси

У США влада придумала різні бонуси, щоб вакцинувати якомога більше людей від коронавірусу. Це відбувається через те, що попит на вакцинацію в США різко знизився.

Для того, щоб побороти пандемію коронавірусу і досягти колективного імунітету, потрібно вакцинувати по країні не менше 70% від усього населення. Адміністрація президента США Джо Байдена планувала зробити це до 4 липня, проте попит на вакцинацію різко знизився.

Багато штатів вже заявили уряду, що відмовляються від частини нових доз вакцин, які їм повинні були вислати на наступному тижні. Така ситуація відбувається по всій країні.

Для того, щоб програма вакцинації не провалилася, Джо Байден оголосив, що федеральні чиновники будуть розширювати невеликі та мобільні клініки вакцинації для важкодоступних спільнот і проводити освітні кампанії. Він також рекламував програми стимулювання, такі як знижки для покупців, які проходять вакцинацію в продуктових магазинах.

Крім того, деякі штати придумали свої бонуси, щоб вакцинувати якомога більше людей. Наприклад, чиновники охорони здоров'я Північної Кароліни розглядають можливість платити молодим людям за щеплення.