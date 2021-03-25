AstraZeneca підтвердила ефективність вакцини на рівні 76%

Фармацевтична компанія AstraZeneca оновила своє дослідження по ефективності вакцини від коронавірусу. За новими даними, вона ефективна на 76%.

Зазначимо, необхідність провести додатковий аналіз виникла через неузгодженість з американськими чиновниками

"Ефективність вакцини в запобіганні COVID-19, що супроводжується симптомами, була 76% (інтервал довіри від 68 до 82%) 15 або більше днів після двох щеплень, інтервал між якими становив чотири тижні", - йдеться в повідомленні компанії.

Раніше компанія AstraZeneca надала інформацію, що її вакцина забезпечує надійний захист серед людей всіх віків. Згідно з попередніми результатами дослідження, в якому взяли участь 30 тисяч осіб, вакцина показала ефективність в 79%.

Після цього американські федеральні органи охорони здоров'я заявили, що компанія AstraZeneca могла надати "застарілу інформацію" про випробування своєї вакцини. У зв'язку з цим, компанія зобов'язалася провести нове дослідження.