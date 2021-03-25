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AstraZeneca підтвердила ефективність вакцини на рівні 76%

Новость на русском → Стокгольм, Четвер 25 березня 2021 09:55
AstraZeneca підтвердила ефективність вакцини на рівні 76% Фото: лікар (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Фармацевтична компанія AstraZeneca оновила своє дослідження по ефективності вакцини від коронавірусу. За новими даними, вона ефективна на 76%.

Про це повідомила прес-служба компанії.

Зазначимо, необхідність провести додатковий аналіз виникла через неузгодженість з американськими чиновниками

"Ефективність вакцини в запобіганні COVID-19, що супроводжується симптомами, була 76% (інтервал довіри від 68 до 82%) 15 або більше днів після двох щеплень, інтервал між якими становив чотири тижні", - йдеться в повідомленні компанії.

Раніше компанія AstraZeneca надала інформацію, що її вакцина забезпечує надійний захист серед людей всіх віків. Згідно з попередніми результатами дослідження, в якому взяли участь 30 тисяч осіб, вакцина показала ефективність в 79%.

Після цього американські федеральні органи охорони здоров'я заявили, що компанія AstraZeneca могла надати "застарілу інформацію" про випробування своєї вакцини. У зв'язку з цим, компанія зобов'язалася провести нове дослідження.

Нагадаємо, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн пригрозила забороною на експорт компанії AstraZeneca.

Також повідомлялося, що Індія призупинила експорт вакцини AstraZeneca.

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