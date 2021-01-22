ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

AstraZeneca скоротить на 60% поставки вакцини в ЄС у першому кварталі

Новость на русском → П'ятниця 22 січня 2021 23:29
AstraZeneca скоротить на 60% поставки вакцини в ЄС у першому кварталі Фото: вакцина (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Британо-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca скоротить постачання своєї вакцини від COVID-19 в країни Євросоюзу на 60%. Така міра необхідна за виробничих проблем.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на високопоставленого чиновника ЄС.

Передбачалося, що до кінця березня компанія доставить в 27 країн ЄС близько 80 мільйонів доз. Тепер очікується постравка до 31 мільйона доз.

"За словами чиновника, компанія також погодилася поставити більше 80 мільйонів доз у другому кварталі, але в п'ятницю не змогла вказати планові поставки на період з квітня по червень через виробничі проблеми", - йдеться в повідомленні.

Компанія заявила, що скорочення пов'язане з виробничими проблемами на заводі з виробництва вакцин в Бельгії, яким управляє її партнер Novasep.

РБК-Україна писало, що очікується, що дозвіл на використання вакцини AstraZeneca в Європейському союзі може бути видано до 29 січня.

Раніше гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що глобальний механізм розподілу вакцин від коронавіруса COVAX може запуститися вже в лютому.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус вакцина от коронавируса
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19