В Австралії виявили новий штам COVID-19: Delta-версія виявилася більш заразною

В Австралії виявили новий штам COVID-19 . Його називають Delta-версія і він виявився дуже заразним.

Влада штату Вікторія в Австралії заявила в п'ятницю, що вони вперше виявили високоінфекційний варіант вірусу Delta covid-19 під час останнього спалаху в Мельбурні. що викликало побоювання з приводу значного сплеску випадків захворювання.

Його виявили у двох членів сім'ї, які два тижні тому приїхали в сусідній Новий Південний Уельс і відвідали кілька популярних туристичних місць на півдні штату.

Всесвітня організація охорони здоров'я розцінює цей варіант коронавірусу, як один з чотирьох, що викликають стурбованість. Все через заразність цього варіанту вірусу. Вважається, що він більш заразний, ніж "індійський" варіант коронавірусу.

"Це варіант викликає серйозне занепокоєння. Цей варіант відрізняється від інших випадків і не пов'язаний з цими випадками", - заявив головний санітарний лікар штату Вікторія Бретт Саттон.