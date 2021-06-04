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В Австралії виявили новий штам COVID-19: Delta-версія виявилася більш заразною

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Австралія, П'ятниця 04 червня 2021 23:12
В Австралії виявили новий штам COVID-19: Delta-версія виявилася більш заразною Фото: в Австралії виявили новий варіант COVID - 19 (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Австралії виявили новий штам COVID-19. Його називають Delta-версія і він виявився дуже заразним.

Про це повідомляє Reuters.

Влада штату Вікторія в Австралії заявила в п'ятницю, що вони вперше виявили високоінфекційний варіант вірусу Delta covid-19 під час останнього спалаху в Мельбурні. що викликало побоювання з приводу значного сплеску випадків захворювання.

Його виявили у двох членів сім'ї, які два тижні тому приїхали в сусідній Новий Південний Уельс і відвідали кілька популярних туристичних місць на півдні штату.

Всесвітня організація охорони здоров'я розцінює цей варіант коронавірусу, як один з чотирьох, що викликають стурбованість. Все через заразність цього варіанту вірусу. Вважається, що він більш заразний, ніж "індійський" варіант коронавірусу.

"Це варіант викликає серйозне занепокоєння. Цей варіант відрізняється від інших випадків і не пов'язаний з цими випадками", - заявив головний санітарний лікар штату Вікторія Бретт Саттон.

Він додав, ще належить з'ясувати, звідки взявся цей варіант вірусу, а також те, що людям, які контактували з хворими проведуть тести.

Нагадаємо, в Євросоюзі починають вакцинувати підлітків від коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що США поділиться вакциною від коронавірусу з багатьма країнами. До переліку цих країн потрапила Україна.

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