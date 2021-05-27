В Австралії розробляють ліки від COVID-19: не дають вірусу потрапити в клітини
В Австралії розробляють два нових ліки від COVID-19, які можуть врятувати світ від пандемії. Препарати вже тестували на клітинах людини.
Про це повідомили самі дослідники з медичного науково-дослідного інституту QIMR Бергхофера, результати опубліковані в Nature Cell Discovery.
Два нових препарати-кандидати обіцяють запобігти зараженню SARS-CoV-2, а також не дати хвороби прийняти більш важку форму у пацієнтів з Covid. Відзначається, що обидва препарати націлені на те, що клітини людини реагують на SARS-CoV-2, а не на сам вірус.
Розробка ліків-кандидатів стала можливою завдяки відкриттю раніше невідомого способу проникнення, який використовує вірус для проникнення в клітини і виникнення Covid-19. Команда вчених розробила два типи пептидів, що блокують цей шлях.
Дослідження проводилися на крові пацієнтів з Covid - 19 і людських клітинах. В даний час препарати-кандидати проходять випробування на хом'яках в центрі моделей інфекційних захворювань та інноваційної терапії у Франції.
Дослідники заявили, що ці тести показують багатообіцяючі перші результати: препарати не токсичні і мають мало побічних ефектів. Також препарати стабільні при кімнатній температурі, що полегшує їх зберігання і поширення.
Якщо дослідження підтвердять, що ліки працюють, то перший кандидат - відомий як ACE2-01 і ACE2-02, - буде прийнятий в якості превентивного заходу, тобто до контакту з вірусом. Другий препарат - NACE2i - буде зупиняти поширення вірусу в інфікованих клітинах.
Нагадаємо, вчені створили нові ліки від коронавірусу, який знищує вірус майже повністю. Препарат сприяє швидшому одужанню людей.
Раніше повідомлялося, що вчені знайшли нові ліки від коронавірусу, яке раніше застосовували для боротьби з раком.