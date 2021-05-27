В Австралії розробляють ліки від COVID-19: не дають вірусу потрапити в клітини

В Австралії розробляють два нових ліки від COVID-19 , які можуть врятувати світ від пандемії. Препарати вже тестували на клітинах людини.

Про це повідомили самі дослідники з медичного науково-дослідного інституту QIMR Бергхофера, результати опубліковані в Nature Cell Discovery.

Два нових препарати-кандидати обіцяють запобігти зараженню SARS-CoV-2, а також не дати хвороби прийняти більш важку форму у пацієнтів з Covid. Відзначається, що обидва препарати націлені на те, що клітини людини реагують на SARS-CoV-2, а не на сам вірус.

Розробка ліків-кандидатів стала можливою завдяки відкриттю раніше невідомого способу проникнення, який використовує вірус для проникнення в клітини і виникнення Covid-19 . Команда вчених розробила два типи пептидів, що блокують цей шлях.

Дослідження проводилися на крові пацієнтів з Covid - 19 і людських клітинах. В даний час препарати-кандидати проходять випробування на хом'яках в центрі моделей інфекційних захворювань та інноваційної терапії у Франції.

Дослідники заявили, що ці тести показують багатообіцяючі перші результати: препарати не токсичні і мають мало побічних ефектів. Також препарати стабільні при кімнатній температурі, що полегшує їх зберігання і поширення.

Якщо дослідження підтвердять, що ліки працюють, то перший кандидат - відомий як ACE2-01 і ACE2-02, - буде прийнятий в якості превентивного заходу, тобто до контакту з вірусом. Другий препарат - NACE2i - буде зупиняти поширення вірусу в інфікованих клітинах.