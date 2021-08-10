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Австралія схвалила четверту вакцину від коронавірусу: можна прищеплювати підлітків

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Австралія, Вівторок 10 серпня 2021 05:14
Австралія схвалила четверту вакцину від коронавірусу: можна прищеплювати підлітків Фото: в Афстралії схвалили вакцину Moderna (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Австралії схвалили вакцину Spikevax, що випускається американською компанією Moderna. Це вже четверта вакцина від COVID-19, яка отримала схвалення регулюючих органів країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Австралії.

Зазначається, що вакцина включена до переліку препаратів для активної імунізації населення.

"Ця вакцина з матричної РНК (мРНК) попередньо схвалена і включена в Австралійський Реєстр терапевтичних товарів (ARTG) для активної імунізації з метою запобігання коронавірусної хвороби-2019 (COVID-19), що викликається SARS-CoV-2, у осіб у віці 18 років і старше. Рекомендується вводити вакцину двома дозами з інтервалом 28 днів", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що Moderna показала високу ефективність в клінічних випробуваннях. Також вона отримала схвалення регулюючих органів і широко використовується у Великобританії, Канаді, Європейському Союзі, США, Швейцарії та Сінгапурі.

Крім того, в Австралії розглядають можливість використання цієї вакцини для підлітків.

"Дані, що підтверджують використання вакцини Moderna проти COVID-19 підлітками у віці від 12 до 17 років, в цей час знаходяться на стадії оцінки, і на сьогодні не було виявлено ніяких особливих проблем. Рішення TGA про використання в цій віковій групі буде оголошено окремо", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в Австралії зафіксували спалах коронавірусу "Дельта". Людей просять дотримуватися карантину й не виходити з дому.

Також повідомлялося, що Австралія поки не готова відкривати кордони. Влада назвала причину.

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