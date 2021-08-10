Австралія схвалила четверту вакцину від коронавірусу: можна прищеплювати підлітків

В Австралії схвалили вакцину Spikevax, що випускається американською компанією Moderna. Це вже четверта вакцина від COVID-19, яка отримала схвалення регулюючих органів країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Австралії .

Зазначається, що вакцина включена до переліку препаратів для активної імунізації населення.

"Ця вакцина з матричної РНК (мРНК) попередньо схвалена і включена в Австралійський Реєстр терапевтичних товарів (ARTG) для активної імунізації з метою запобігання коронавірусної хвороби-2019 (COVID-19), що викликається SARS-CoV-2, у осіб у віці 18 років і старше. Рекомендується вводити вакцину двома дозами з інтервалом 28 днів", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що Moderna показала високу ефективність в клінічних випробуваннях. Також вона отримала схвалення регулюючих органів і широко використовується у Великобританії, Канаді, Європейському Союзі, США, Швейцарії та Сінгапурі.

Крім того, в Австралії розглядають можливість використання цієї вакцини для підлітків.