Австралія схвалила четверту вакцину від коронавірусу: можна прищеплювати підлітків
В Австралії схвалили вакцину Spikevax, що випускається американською компанією Moderna. Це вже четверта вакцина від COVID-19, яка отримала схвалення регулюючих органів країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Австралії.
Зазначається, що вакцина включена до переліку препаратів для активної імунізації населення.
"Ця вакцина з матричної РНК (мРНК) попередньо схвалена і включена в Австралійський Реєстр терапевтичних товарів (ARTG) для активної імунізації з метою запобігання коронавірусної хвороби-2019 (COVID-19), що викликається SARS-CoV-2, у осіб у віці 18 років і старше. Рекомендується вводити вакцину двома дозами з інтервалом 28 днів", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що Moderna показала високу ефективність в клінічних випробуваннях. Також вона отримала схвалення регулюючих органів і широко використовується у Великобританії, Канаді, Європейському Союзі, США, Швейцарії та Сінгапурі.
Крім того, в Австралії розглядають можливість використання цієї вакцини для підлітків.
"Дані, що підтверджують використання вакцини Moderna проти COVID-19 підлітками у віці від 12 до 17 років, в цей час знаходяться на стадії оцінки, і на сьогодні не було виявлено ніяких особливих проблем. Рішення TGA про використання в цій віковій групі буде оголошено окремо", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що в Австралії зафіксували спалах коронавірусу "Дельта". Людей просять дотримуватися карантину й не виходити з дому.
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