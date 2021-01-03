Австралія посилила карантин після 11 нових випадків COVID-19 за добу

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

В самому густонаселеному штаті Австралії - Новому Південному Уельсі (NSW) за добу було зареєстровано вісім нових випадків захворювання COVID-19. У той же час у сусідній Вікторії кількість хворих збільшилася на три.

Про це пише Reuters.

Після цього в штатах посилили карантин. Зокрема, запровадили обов'язковий масковий режим.

Спалах в Новому Південному Уельсі почалася приблизно у середині грудня в районі північних пляжів Сіднея, де чверть мільйона людей перебувають в суворій ізоляції до 9 січня. Всього там зараз 148 активних випадків коронавіруса.

Крім того, спалах заражень зафіксували у відвідувачів винного магазину. Передбачається, що там коронавірусом заразилися 13 осіб.

Новий Південний Уельс ввів обов'язкове носіння масок у закритих приміщеннях, таких як ігрові кімнати, перукарні, магазини, оскільки влада намагається обмежити поширення хвороби. Вони вступлять в силу з півночі за місцевим часом.

Австралія уникла найгірших наслідків пандемії завдяки швидким діям влади щодо закриття кордонів, введення карантину та проведення широкомасштабних випробувань та соціального дистанціювання.

З початку пандемії в країні зареєстровано близько 28 450 випадків COVID-19 909 смертей.

Нагадаємо, на початку листопада в Австралії не було зареєстровано нових випадків зараження COVID-19. У зв'язку з цим влада ослабила карантин.

Однак в австралійському Сіднеї в кінці грудня посилили обмеження з-за поширення коронавіруса. Введено ряд заборон на пересування жителів кількох районів і на збори людей після 26 заражень коронавірусом.