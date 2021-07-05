Байден звернувся до нації на 245-річчя США і попросив допомогти побороти COVID-19
Президент США Джо Байден привітав американців з 245-річчям США. Він звернувся до нації і попросив допомогти покінчити з COVID-19.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Президент США відкрив ворота Білого дому і звернувся до нації. Він закликав американців зробити свій внесок, щоб раз і назавжди покінчити з пандемією COVID-19.
Це сталося на святкуванні 245-ї річниці США, на якому були присутні близько 1000 осіб, серед яких були сім'ї військовослужбовців і робітників, які брали участь у боротьбі з COVID-19.
Байден зазначив, що цей рік був важким для США через коронавірус.
"Цього року 4 липня - день особливого святкування, оскільки ми виходимо з темряви... року пандемії та ізоляції, року болю, страху і несамовитої втрати", - сказав Байден.
Він вшанував пам'ять загиблих і подякував американцям, які допомогли в надзвичайних ситуаціях в країні. За словами президента США, вакцини є найкращим захистом. Тому закликав жителів країни пройти вакцинацію від коронавірусу.
"Це найбільш патріотичний вчинок, який ви можете зробити", - сказав він.
Він також звернувся до людей, які прийшли відсвяткувати цей день до Білого дому. Він сказав, що коронавірус більше не паралізує націю, і "в наших силах зробити так, щоб цього більше ніколи не було".
Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії готує термінове звернення до народу. Він хоче поговорити про коронавірус і про те, як жити далі з вірусом.
Раніше повідомлялося, що штам "Дельта" вже дістався до США. Він стає найпоширенішим вже і в цій країні.