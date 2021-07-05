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Байден звернувся до нації на 245-річчя США і попросив допомогти побороти COVID-19

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США, Понеділок 05 липня 2021 05:46
Байден звернувся до нації на 245-річчя США і попросив допомогти побороти COVID-19 Фото: Джо Байден, президент США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден привітав американців з 245-річчям США. Він звернувся до нації і попросив допомогти покінчити з COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Президент США відкрив ворота Білого дому і звернувся до нації. Він закликав американців зробити свій внесок, щоб раз і назавжди покінчити з пандемією COVID-19.

Це сталося на святкуванні 245-ї річниці США, на якому були присутні близько 1000 осіб, серед яких були сім'ї військовослужбовців і робітників, які брали участь у боротьбі з COVID-19.

Байден зазначив, що цей рік був важким для США через коронавірус.

"Цього року 4 липня - день особливого святкування, оскільки ми виходимо з темряви... року пандемії та ізоляції, року болю, страху і несамовитої втрати", - сказав Байден.

Він вшанував пам'ять загиблих і подякував американцям, які допомогли в надзвичайних ситуаціях в країні. За словами президента США, вакцини є найкращим захистом. Тому закликав жителів країни пройти вакцинацію від коронавірусу.

"Це найбільш патріотичний вчинок, який ви можете зробити", - сказав він.

Він також звернувся до людей, які прийшли відсвяткувати цей день до Білого дому. Він сказав, що коронавірус більше не паралізує націю, і "в наших силах зробити так, щоб цього більше ніколи не було".

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії готує термінове звернення до народу. Він хоче поговорити про коронавірус і про те, як жити далі з вірусом.

Раніше повідомлялося, що штам "Дельта" вже дістався до США. Він стає найпоширенішим вже і в цій країні.

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