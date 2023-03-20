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Байден подписал закон об рассекречивании информации о происхождении COVID-19

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Понедельник 20 марта 2023 23:57
Байден подписал закон об рассекречивании информации о происхождении COVID-19 Фото: Президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Президент США Джо Байден 20 марта подписал закон о рассекречивании информации, связанной с возникновением COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.

"Я разделяю цель Конгресса Соединенных Штатов обнародовать как можно больше данных о происхождении коронавирусной болезни", - отметил американский лидер.

Байден рассказал, что еще в 2021 году приказал разведке использовать все имеющиеся инструменты для расследования возникновения COVID-19.

По его словам, работа продолжается. Ведь нужно понять происхождение коронавируса, чтобы лучше предотвратить будущие пандемии.

"Мы будем продолжать просматривать всю секретную информацию, касающуюся происхождения COVID-19, включая потенциальные связи с Институтом вирусологии Уханя. Вводя это законодательство, моя администрация рассекретит и распространит такую информацию, насколько это возможно, в соответствии с моими конституционными полномочиями по защите от разглашения информации, которая может нанести ущерб национальной безопасности", - добавил президент США.

Напомним, в Соединенных Штатах считают, что утечка из лаборатории в китайском Ухане является наиболее вероятной причиной начала пандемии коронавируса.

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