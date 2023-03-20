Байден подписал закон об рассекречивании информации о происхождении COVID-19

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом .

"Я разделяю цель Конгресса Соединенных Штатов обнародовать как можно больше данных о происхождении коронавирусной болезни", - отметил американский лидер.

Байден рассказал, что еще в 2021 году приказал разведке использовать все имеющиеся инструменты для расследования возникновения COVID-19.

По его словам, работа продолжается. Ведь нужно понять происхождение коронавируса, чтобы лучше предотвратить будущие пандемии.