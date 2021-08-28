Байден зробив заяву про походження коронавірусу: Я не заспокоюся

Президент США Джо Байден зробив заяву про розслідування походження коронавірусу . Як відомо, розвідка США опублікувала нові дані з цього питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому .

У заяві йдеться, що влада Китаю всіляко перешкоджала тому, аби світові дослідники і члени світової спільноти громадської охорони здоров'я отримали інформацію про походження коронавірусу.

"Донині КНР продовжує відкидати заклики до прозорості та приховувати інформацію, навіть незважаючи на те, що число жертв цієї пандемії продовжує зростати. Ця інформація нам потрібна була швидко з КНР, поки пандемія була ще новою", - зазначає Байден.

За його словами, США зробили все можливе для того, щоб відстежити коріння спалаху COVID-19. З моменту вступу Байдена на посаду, його адміністрація оновила лідерство США в ВООЗ і закликала союзників і партнерів зосередити увагу на цьому питанні.

"Світ заслуговує відповідей, і я не заспокоююся, поки ми їх не отримаємо. Відповідальні країни не ухиляються від подібних обов'язків перед рештою світу", - йдеться в заяві Байдена.

Він також додав, що США продовжать працювати з партнерами по всьому світу, щоб чинити тиск на КНР, обмінюватися інформацією і співпрацювати з ВООЗ.