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Байден посилив правила вакцинації для федеральних службовців

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США, П'ятниця 30 липня 2021 03:18
Байден посилив правила вакцинації для федеральних службовців Фото: Байден посилив правила вакцинації для федеральних службовців (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Байден посилив правила вакцинації для федеральних службовців. Зокрема, невакцинованих держслужбовців не відправлятимуть у службові відрядження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

"Кожного службовця федерального уряду попросять підтвердити статус вакцинації. Будь-кому, хто не зробить це або не пройде вакцинацію, слід носити маску на роботі, незалежно від свого географічного розташування, фізичної відстані від інших співробітників і відвідувачів", - заявив Байден в Білому домі.

Згідно із заявою американського президента, співробітники федеральних відомств, які не пройшли вакцинацію, також повинні будуть періодично здавати тест на коронавірус.

"Зараз ми стикаємося з набагато більш поширеним штамом цього вірусу - варіантом "Дельта". Хороша новина полягає в тому, що ми до цього готові. Ми знаємо, як його зупинити: зробіть щеплення якомога більшій кількості людей", - зазначив Байден.

Адміністрація Байдена планує заохочувати до аналогічних дій роботодавців приватного сектору. Зокрема, малим і середнім підприємствам виплачуватимуть компенсацію за надання своїм співробітникам оплачуваної відпустки для вакцинації членів їхніх сімей, у тому числі дітей.

Нагадаємо, що Байден запропонував виплачувати по 100 доларів вакцинованим від COVID-19.

Також Зеленський і Байден підпишуть у США низку документів.

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