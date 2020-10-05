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У Білорусі почалася друга хвиля коронавірусу

Новость на русском → Мінськ, Понеділок 05 жовтня 2020 11:55
У Білорусі почалася друга хвиля коронавірусу Фото: друга хвиля COVID-19 почалася в Білорусі (tut.by)
Автор: РБК-Україна

У Білорусі почалася друга хвиля коронавірусу COVID-19, місцева система охорони здоров'я до неї готова. Зокрема, покращилася ситуація із забезпеченням кисневими точками.

Про це заявив начальник головного управління організації медичної допомоги МОЗ Білорусі Олександр Пацеєв, передає БЕЛТА.

За його словами, зростання захворюваності в Білорусі триває.

"І вже зараз можна говорити, що це друга хвиля. Ми спостерігаємо аналогічну картину в інших країнах Європи і світу. Це пов'язано з нормальним перебігом захворюваності, з характеристиками вірусу", - зазначив Пацеєв.

Він також підкреслив, що в Білорусі відпрацьовані всі алгоритми надання медичної допомоги.

"У нас є чіткі розподіли потоків пацієнтів за тяжкістю захворювання. Ліжкового фонду достатньо. За останні кілька місяців значно покращилася ситуація із забезпеченням кисневими точками. Система охорони здоров'я в цілому готова до роботи", - додав Пацеєв.

Нагадаємо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко допустив можливість введення карантину для людей, які приїжджають з західних країн.

Крім того, він заявляв, що сам перехворів на коронавірус.

Зазначимо, останніми днями в Білорусі спостерігається зростання захворюваності, щодня виявляють більше 400 нових випадків COVID-19.

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