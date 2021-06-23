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В Білорусі виявили перші випадки Delta-варіанту COVID

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Мінськ, Середа 23 червня 2021 15:30
В Білорусі виявили перші випадки Delta-варіанту COVID Фото: в Білорусі виявили перші випадки Delta-варіанту COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Мінську зафіксували перші випадки штаму коронавірусу Delta. Зазначено, що циркуляція даного варіанту в інших регіонах Білорусі поки не встановлена.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ Білорусі.

"Аналіз послідовностей вірусу SARS-CoV-2 (виділених в червні з проб пацієнтів з підтвердженим COVID-19) показав, що в Мінську 10 досліджених зразків, мали набір мутацій в шиповидному білку, характерних для "індійського" варіанту дельта. Можна констатувати, що "індійський варіант коронавірусу" виявлений в Білорусі", - йдеться у повідомленні.

У відомстві додають, що штам коронавірусу Delta може більш ефективно поширюватися в порівнянні з варіантами вірусу, які циркулювали в самому початку епідемії COVID-19.

За даними МОЗ, з початку пандемії в Білорусі зареєстровано 411 551 випадок коронавірусу. З них зафіксовано 3 063 летальні випадки.

Нагадаємо, що майже в 10 країнах світу виявлено штам коронавірусу Delta Plus, похідний від Delta.

Зокрема, у Великобританії, США, Японії, Китаї, Португалії, Швейцарії, Польщі, Індії, Непалі та Росії.

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