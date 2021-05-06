BioNTech і Pfizer нададуть вакцини від коронавірусу учасникам олімпіади в Токіо

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) оголосив про підписання меморандуму з Pfizer і BioNTech про пожертвування вакцин для учасників Олімпійських та Паралімпійських ігор у Токіо . Вакцина передбачена для спортсменів з усього світу.

Про це йдеться на сайті МОК .

Спортсмени повинні будуть пройти вакцинацію у своїх країнах відповідно до національних керівних принципів імунізації, перш ніж вони поїдуть до Японії.

Національні олімпійські комітети (НОК) працюватимуть зі своїми місцевими органами влади для координації розподілу вакцин відповідно до керівних принципів вакцинації кожної країни та місцевого законодавства.

"Ми запрошуємо спортсменів і беруть участь делегації на майбутніх Олімпійських і Паралімпійських іграх показати приклад і по можливості вакцинуватися. Таким чином надсилається потужний сигнал про те, що вакцинація стосується не тільки особистого здоров'я, але також солідарності та врахування благополуччя інших людей в їх спільнотах", - сказав президент МОК Томас Бах.

У той же час, вакцинація спортсменів не є обов'язковою.