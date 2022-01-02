Біль у горлі. Вчені оцінили небезпеку штаму "Омікрон"
Штам "Омікрон" може бути більш заразним, але менш небезпечним штамом коронавірусу. Він не пошкоджує легені людей так сильно, як "Дельта" і попередні варіанти коронавірусу.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Guardian.
Він міг змінити свою здатність заражати різні види клітин.
"По суті, він, схоже, більш здатний заражати верхні дихальні шляхи - клітини в горлі. Таким чином, він буде множитися в клітинах горла легше, ніж в клітинах глибоко в легенях. Це дійсно попередньо, але дослідження вказують в тому ж напрямку", - повідомили вчені.
"Омікрон" призводить до "менш важкого захворювання" у мишей. Дослідження показало, що миші, інфіковані "Омікроном", менше втрачають вагу, мають нижчі вірусні навантаження і відчувають менш важку пневмонію.
Нагадаємо, раніше вчені також встановили, що більшість проявів нового варіанту інфекції нагадує звичайну застуду.