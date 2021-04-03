У лікарнях Франції збільшилося число хворих з COVID-19
У Франції спостерігається зростання кількості пацієнтів з COVID-19 у відділеннях інтенсивної терапії. Такої ситуації в лікарнях країни не було цілих п'ять місяців.
Про це повідомляє Reuters.
У п'ятницю, 2 квітня у відділеннях інтенсивної терапії Франції з COVID-19 перебували 5 254 людини. Це найбільше число пацієнтів, яке спостерігалося останні п'ять місяців.
Збільшилося і число нових підтверджених випадків захворювання. Міністерство охорони здоров'я повідомило про 46 677 нових випадків, що на 6,2% більше, ніж минулого тижня. Також зросла й смертність від коронавірусу. У п'ятницю вірус забрав життя 332 осіб.
Влада країни побоюється, що відділення невідкладної допомоги не зможуть впоратися з ситуацією через таку велику кількість пацієнтів у лікарнях. Тому президент Франції Еммануель Макрон прийняв рішення про посилення карантинних обмежень.
Нові обмеження почнуть діяти у Франції вже з наступного тижня. В країні закриють на чотири тижні школи та другорядні підприємства. Крім того, влада збільшує кількість ліжок інтенсивної терапії з 7000 до 10000 і більше.
Нагадаємо, у Франції хочуть використовувати QR-код для входу в ресторани та кафе. Це потрібно для того, аби відстежувати контакти.
Раніше повідомлялося, що у Франції сподіваються, що пік хвилі захворюваності коронавірусом пройде через 10 днів.