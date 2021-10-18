Лікарні Києва заповнені на 70%, це привід піти в "червону" зону, - Радуцький

У Києві на сьогоднішній день зайнято 70% ліжок хворими на коронавірус. У зв'язку з цим є привід ввести столицю в "червону" зону адаптивного карантину.

Про це заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, передає РБК-Україна з посиланням на брифінг .

"В Україні немає ста відсотків заповненості в лікарнях. Київ завантажений на 70%. Це вже привід для того, щоб оголошувати "червону" зону", - заявив він.

При цьому Радуцький додав, що в столичній лікарні №9 - 32 вільних ліжкомісця, а також є вільні місця і в інших ковидних лікарнях.