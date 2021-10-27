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Лікарні Одеської області забезпечені киснем для пацієнтів, - МОЗ

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Одеська область, Середа 27 жовтня 2021 23:39
Лікарні Одеської області забезпечені киснем для пацієнтів, - МОЗ Фото: у МОЗ заявляють, що лікарні Одеської області забезпечені киснем для COVID-пацієнтів (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Анна Полисученко

Одеса та Одеська область забезпечені медичним киснем, а отже потреби госпіталізованих хворих COVID-19 в кисневій терапії забезпечуються повністю. Це заявив перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комарида.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МОЗ.

"Одеська область зараз знаходиться в червоному рівні епідеміологічної небезпеки, зараз тут хворіє 33 127 осіб. Однак система установ, що працюють з хворими ковідом, здатна забезпечити потребу тих, кому призначили кисневу терапію, відповідним лікуванням", - заявив Комаріда.

За 26 жовтня в закладах охорони здоров'я, що надають медичну допомогу пацієнтам з COVID-19 в Одеській області, в цілому спожито 18,9 тонн рідкого і 368 балонів газоподібного кисню. Протягом 25-27 жовтня область отримала 35 тонн кисню.

"Ми щиро вдячні всім компаніям, які постачають кисень в лікарні Одеської області за те, що вони оперативно включаються і реагують на всі прохання медиків", - додав заступник міністра.

Також в Одеській області працюють підприємства, які виробляють додатково 18 тонн кисню на добу: ТОВ ВКФ "Кріопром" виробляє 12 тонн кисню на добу, і АТ "Одеський припортовий завод", що виробляє 6 тонн кисню на добу.

Раніше ми писали про кисневу кризу в Одесі: пацієнтів з COVID перевезли в інший стаціонар.

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