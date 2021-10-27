ru ua
Ср, 27 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Лікарні в Рівному практично заповнені. COVID-хворих відправляють в область

Новость на русском →
Рівне, Середа 27 жовтня 2021 21:08
Лікарні в Рівному практично заповнені. COVID-хворих відправляють в область Фото: лікарні Рівного практично повністю заповнені (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Рівному COVID-лікарні практично повністю заповнені. Хворих коронавірусом доставлятимуть до медзакладів області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Рівненської обласної державної адміністрації.

"Найвищий рівень захворюваності в Рівненському районі. Хворих з Рівного доставлятимуть також до лікарні Клеваня", - зазначили в ОДА.

Завантаженість в обласних лікарнях становить 76%, зайнято 52% кисневих точок. Для лікування COVID-хворих оперативно додані ліжка в трьох лікарнях - Корці, Радивилові, Млинові.

Ще дві лікарні-Володимирці та обласному госпіталі ветеранів війни – чекають узгодження з МОЗ.

"Адже міські лікарні зайняті. Також вже залучаємо Володимирецьку лікарню", - сказала в ході брифінгу координатор вакцинації в Рівненській області Олена Гандзюк.

Нагадавши, "Дельта" - штам в Україні став домінуючим серед нових COVID-випадків.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рівненська область Коронавірус
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус