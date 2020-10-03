Хворого на коронавірус Трампа госпіталізували

Президента США Дональда Трампа доставили в лікарню менш ніж через 24 години після позитивного результату тесту на коронавірус. Він був доставлений в Національний військово-медичний центр Уолтера Ріда.

Про це повідомляє BBC News.

У Трампа з'явилися "легкі симптоми" Covid-19 в четвер після того, як він повідомив, що він і його дружина відправилися на карантин пізно ввечері в середу.

"В якості запобіжного заходу і за рекомендацією його лікаря і медичних експертів президент буде працювати з президентського офісу в (військовому госпіталі) імені Уолтера Ріда протягом кількох наступних днів", - заявили в Білому домі.

Лікар напередодні повідомив, Трамп він відчував себе "втомленим, але в гарному настрої".

Раніше повідомлялося, що Трампу, який хворіє коронавірусом, зробили ін'єкцію коктейлю з антитіл фірми Regeneron.

Нагадаємо, 2 жовтня стало відомо, що президент США Дональд Трамп захворів коронавірусом. Також заразилася його дружина Меланія.