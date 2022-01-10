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Болсонару попросили утриматися від коментарів про вакцини

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Бразилія, Понеділок 10 січня 2022 02:41
Болсонару попросили утриматися від коментарів про вакцини Фото: Жаїр Болсонару, президент Бразилії (flickr.com)
Автор: Наталья Скороход

Регулятор охорони здоров'я Anvisa попросив президента країни Жаїра Болсонару утриматися від коментарів щодо вакцинації та вакцин від COVID-19. Як відомо, до цього Болсонару розкритикував рішення регулятора про вакцинацію для дітей від 5 до 11 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Глава бразильського регулятора охорони здоров'я Anvisa Антоніо Барра Торрес написав листа, в якому попросив президента підтвердити свою заяву про те, що за рішенням про вакцину стоять нерозкриті "інтереси", або ж відмовитися від своїх слів.

Як відомо, Болсонару є противником вакцинації від коронавірусу. Він не вакцинований сам, з'являється на публіці без маски і неодноразово висловлював негативні думки про вакцини, які не підтверджені ніяким доказами.

На цьому тижні він розкритикував схвалення вакцинації для дітей в Бразилії. Президент заявив, що не буде вакцинувати свою дочку і що за цим рішенням стоять інтереси "вакцинних маніяків".

"Що за цим стоїть? Які інтереси вакцинних маніяків?",- заявив Болсонару.

У той же час в Бразилії за даними ради державних секретарів охорони здоров'я, щонайменше 300 дітей у віці від 5 до 11 років померли від COVID-19.

Нагадаємо, що Болсонару розкритикував рішення про вакцинацію дітей у Бразилії. Він заявив, що це не обов'язково.

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