У "Борисполі" відкрився пункт вакцинації від COVID

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" відкрився пункт вакцинації від коронавірусу. Бажаючі можуть отримати щеплення вакцинами CoronoVac і Pfizer.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу аеропорту .

Зробити щеплення від коронавірусу можна буде в приміщенні терміналу D на 1 поверсі. Пункт вакцинації працюватиме щодня з 9:00 до 15:00.

Зробити щеплення вакцинами CoronoVac і Pfizer можуть всі бажаючі громадяни України, а також особи, які мають посвідку на проживання в Україні, посвідчення біженця та особи, які потребують додаткового захисту.

У прес-службі зазначили, що вакцинація від COVID безкоштовна і буде проходити без попереднього запису в порядку живої черги.

З собою необхідно мати паспорт громадянина України або його копію, ідентифікаційний код та мобільний телефон.